Aspirateur Traîneau Dyson Ball Up Top à 219€

L'aspirateur traîneau Dyson à petit prix sur Ebay

Puissant, maniable et discret

La marque anglaise Dyson n'a, en termes de performance, plus rien à prouver à ses contemporains. C'est aujourd'hui dans le rayon le plus emblématique de la prestigieuse enseigne, celui des aspirateurs traîneau, que nous nous rendons pour découvrir le Ball Up Top, vendu au prix très compétitif de 219 € sur Ebay.En passant commande sur ce site marchand, vous n'aurez aucun frais de livraison à débourser et vous recevrez votre colis en seulement trois ouvrables. Si vous n'êtes pas totalement satisfait par votre nouvel achat, vous avez la possibilité de le renvoyer dans un délai de deux semaines. Vous n'aurez, là encore, rien à payer, puisque c'est le vendeur qui prend en charge les frais de port du retour.Doté d'un moteur robuste et d'une belle puissance, l'aspirateur traîneau Ball Up Top de Dyson bénéficie en outre du Radial Root Cyclone. Cette technologie booste la force d'aspiration grâce à un système de flux d'air mieux maîtrisé, permettant ainsi d'attraper les particules les plus fines qui viennent se déposer dans votre intérieur. La conception du Ball Up Top a été pensé pour faciliter, au quotidien, l'utilisation de l'appareil qui vous suit en un seul mouvement, contournant aisément les meubles.Le collecteur sans sac d'une belle capacité de 1,8 L se vide facilement et de façon hygiénique dans votre poubelle, vous évitant tout contact avec la saleté. Pour un aspirateur toujours plus agréable à utiliser, la brosse pneumatique s'adapte aux différents sols et vous évite ainsi de cumuler les accessoires. Enfin, Dyson a particulièrement travaillé sur le niveau et la qualité sonore de l'aspirateur, pour proposer un son moins intense et plus doux.Avec cet aspirateur Dyson ultra performant, vous investirez dans un appareil efficace et pratique qui devrait vous accompagner pendant de longues années.