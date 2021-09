Roidmi Eve Plus : économisez 63€ sur cet aspirateur robot très efficace sur toutes surfaces

Voilà un bon plan comme nous les aimons chez Clubic. Le prix de l’aspirateur robot Roidmi Eve Plus passe de 499 € à seulement 436 € chez Darty, soit une belle remise de 12 %. De plus, la livraison est gratuite. 63 € de remise et le confort d’un aspirateur robot puissant qui fait le ménage à votre place et qui se gère seul.