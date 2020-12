Le smartphone Xiaomi Redmi Note 9 128 Go au meilleur prix sur Darty avant Noël

Dévoilé en avril 2020 en même temps que sa version Pro, le Redmi Note 9 est considéré comme un smartphone d'entrée de gamme.

Le téléphone est équipé d'un écran LCD IPS de 6,53 pouces (19,5:9) qui affiche une définition Full HD+ de 2380 x 1080 pixels. Il est aussi doté d'un SoC MediaTek Helio G85 (12 nm) avec processeur octo-core, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 512 Go via microSD) et d'une batterie de 5020 mAh ultra longue durée avec charge rapide de 18W. Le tout tourne sous le système d'exploitation mobile Android avec une surcouche MIUI 11.

La partie photo se compose d'un quadruple capteur arrière de 48 + 8 + 2 + 2 MP et d'un capteur frontal de 13 MP.