Bon plan smartphone : le Oppo Reno 2 256Go est à moins de 300€ chez Darty !

Le Reno 2 d'Oppo est un smartphone qui est équipé d'un grand écran bord à bord de 6,5 pouces (définition de 2 400 x 1 080 pixels, résolution de 401 ppp), d'un processeur Qualcomm Snapdragon 730G (idéal pour le jeu vidéo), d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et d'un espace de stockage de 256 Go. Le tout tourne sous le système ColorOS 6.1 basé sur Android 9.

Du côté de l'autonomie, on retrouve une batterie de 4 000 mAh qui est compatible avec la recharge rapide.

La partie photo est assurée par un capteur principal de 48 MP + 8 MP + 13 MP + 2 MP et par un capteur secondaire de 16 MP.