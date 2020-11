Besoin d'un nouvel écran ? Le modèle gaming Asus 24" incurvé 144Hz est en promo

Avec une luminosité de 350 cd/m2 et un taux de contraste de 3000 :1, la luminosité et les couleurs sont très bien rendues sur cet écran. Entre temps de réponse court et taux de rafraichissement élevé, l’Asus GV24VQ est l’allié parfait pour une station gaming. Il intègre la technologie Game Fast pour améliorer l’affichage dans les sessions rapides.