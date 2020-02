Le Xiaomi Redmi Note 8 disponible à prix cassé

Un téléphone maxi format pour profiter de tous ses contenus

Un appareil photo complet dans votre poche

Xiaomi fait désormais partie du paysage tech français. Avec le Redmi Note 8, le constructeur chinois propose un téléphone qui n'a rien à envier à ses concurrents d'autres marques bien installées. Cela commence par son écran FHD+ de 6,3 pouces, qui offre une excellente surface d'affichage avec sa caméra poinçonnée et la disparition des bordures en haut et en bas de l'appareil.Le Redmi Note 8 embarque 32 Go de stockage pour télécharger vos photos, vidéos et toutes les applications que vous utilisez chaque jour. Le processeur Snapdragon 655 de Qualcomm embarqué dans l'appareil vous apporte assez de puissance pour jouer sur les milliers de titres présents sur le Google Play Store, mais également de communiquer avec vos amis sur les différents réseaux sociaux et logiciels de messagerie.Pour la photo, Xiaomi a mis le paquet avec quatre objectifs photos 48 mégapixels dont un grand angle, un ultra grand angle, un objectif macro et un téléobjectif pour multiplier les possibilités créatives. Vous pouvez également varier les modes de prises de vue en utilisant l'application développée par Xiaomi qui vous permet d'adapter automatiquement les réglages selon que vous preniez en photo l'un de vos proches, un objet ou un paysage à couper le souffle.L'autonomie enfin a été travaillée pour vous offrir plus d'une journée d'utilisation grâce à sa batterie de 4 000 mAh. Le Redmi Note 8 intègre bien entendu la charge sans fil par induction pour ne plus avoir à transporter de câbles lors de vos déplacements. Posez, c'est chargé !Le Redmi Note 8 de Xiaomi est disponible dès à présent sur le site de Darty à un prix de 139€. Une occasion à saisir séance tenante pour bénéficier d'un téléphone polyvalent et performant.