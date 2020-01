Casque micro / gamer Hyper X Cloud Silver à moins de 50€ grâce aux soldes Darty

Le casque micro gamer Hyper X Cloud à 49,99€

Qualité et compatibilité

Cet excellent produit se distingue par sa qualité et sa robustesse. Les très larges coussinets d'oreille en mousse à mémoire de forme sont super confortables et permettent une bonne tenue sur la tête. L'armature du cadre est en métal aluminium et non en plastique: il est durable et conçu pour une utilisation longue durée. L'arceau en cuir et recouvert de mousse vous garantit une tenue parfaite, et donne un aspect de belle qualité au casque. Il se branche grâce à son câble d'extension de 2m fourni et équipé de prises stéréo et micro pour PC.Qu'est-ce qu'un bon casque sans un son impeccable ? Ce casque offre une restitution hyper fidèle des sons allant des basses les plus profondes aux aigus les plus clairs. Il est équipé d'une réduction active du bruit environnant pour vous permettre de vous immerger totalement dans le jeu. Le micro est entièrement paramétrable selon l'utilisation que vous souhaitez en faire, et vous pouvez le détacher complètement pour écouter de la musique. Enfin, le casque est certifié par TeamSpeak, Discord et compatible avec Skype, Ventrilo, Mumble, RaidCall etc.Offrez-vous au plus vite ce casque et jouez sans limites sur PS4, Xbox One, Wii U, PC ou Mac!