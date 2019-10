Le routeur Google Wifi à seulement 79,99€ au lieu de 139,99€

Une couverture WiFi parfaite dans votre maison



Un appareil élégant et très simple à mettre en route

Le WiFi est capital dans votre maison. Depuis votre box internet sont connectés de nombreux objets, parfois plus d'une dizaine, des smartphones de toute la famille à l'ordinateur en passant par la télévision, les enceintes connectées et même les ampoules. Un ensemble d'appareils à gérer mais bien souvent la box opérateur n'est pas assez puissante pour couvrir l'ensemble du domicile.C'est là que le routeur Google WiFi entre en scène. L'appareil conçu par les équipes du moteur de recherche permet d'étendre la couverture du réseau sans-fil jusqu'à 85 m2 de surface couverte. Plus de problème pour la chambre du petit-dernier ou la salle de bains, chaque pièce bénéficie de la même qualité de réseau et peut se connecter sans problème pour diffuser de la musique ou regarder des vidéos.Le design a été pensé par la marque pour être à la fois très épuré, très simple et se loger dans la maison sans nuire à l'esthétique de votre habitation. De couleurs blanche, il peut être posé sur un meuble ou un buffet et passer totalement inaperçu.La configuration ne prend que quelques secondes grâce à l'application mobile Google WiFi, qui constitue le centre de tous les appareils pour la maison réalisés par Google. Le logiciel vous permet de paramétrer votre Google WiFi pour obtenir un réseau idéal selon la configuration de votre maison. Si vous souhaitez étendre la couverture du signal, vous pouvez ajouter plusieurs répéteurs et créer un maillage complet de votre appartement ou de votre maison.Découvrez dès à présent grâce à Darty le Google WiFi à seulement 79,99€. Cet accessoire de choix sera utile au quotidien pour tous les membres de votre famille.