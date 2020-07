Le PC Portable 15.6" Lenovo Legion5 avec Ryzen 5 et GTX 1650 soldé à 799,99€ !

Vous souhaitez investir dans un PC portable puissant, solide et fiable ? Darty fait une vente flash sur le PC portable Lenovo Legion 5 avec 25 % de réduction sur son prix de vente. Il passe de 1079,99 € à seulement 799,99 €.

Ce PC portable Lenovo est équipé d’un processeur AMD Ryzen 5 4600H fonctionnant à 3 GHz et de 8 Go de mémoire RAM DDR4. Il reçoit un disque SSD de 512 Go pour stocker vos données et votre système d’exploitation Windows 10.

Son gros point fort est la présence d’une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650 avec 4 Go de GDDR5 dédiée et d’un écran 15,6 “ Full HD et des dernières avancées de connexion sans fil avec le Bluetooth 5.0 et du Wifi 802.11 ax.