Un pack Asus Chromebook 14" + housse + souris en promo pour les Soldes

Ce Chromebook du constructeur Asus est essentiellement destiné à la bureautique.



Il est équipé d'un processeur Intel Dual-Core Celeron N3350, d'un écran tactile HD de 14 pouces (résolution 1366 x 768px), de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go en eMMC, d'une carte graphique Intel HD Graphics, d'une batterie Li-ion (permettant une autonomie maximale de 10 heures) et du système d'exploitation Google Chrome.



Pout la partie connectique, on retrouve 3 ports USB 3.1 Type C, 2 ports USB 3.0, le Wifi et le Bluetooth 4.0.