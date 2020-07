Soldes Darty : le PC portable Lenovo Ideapad à seulement 449,99€

Ce Lenovo Ideapad est un laptop équipé d'un écran Full HD de 17,3 pouces (résolution maximale de 1600 x 900 pixels), d'un processeur AMD Ryzen 5 3500U, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 1 To en HDD et de 128 Go en SSD, d'une carte graphique AMD Radeon Vega 8 et du système d'exploitation Windows 10.

Du côté de la connectique, on retrouvera la carte Wi-Fi 802.11 ac, la technologie Bluetooth 4.1, 2 ports USB 3.0, un port USB C et un port HDMI.