Le Samsung Galaxy S10 128 Go encore moins cher chez Darty (-21%)

Si nous sommes bien chez Darty pour cette promotion, c'est l'enseigne Serv4cell qui se charge de la vente. Quoi qu'il en soit, vous bénéficierez de la livraison gratuite à domicile. L'expédition sera effectuée par DHL et vous recevrez votre article sous 7 à 10 jours ouvrés. La garantie est valable pendant deux ans.

Le Samsung Galaxy S10 dispose d'un écran Amoled de 6,1 pouces avec une définition de 3040 x 1440 pixels. La dalle est très lumineuse et bien calibrée. À l'intérieur du mobile, nous retrouvons un processeur Exynos 9 series 9820 épaulé par 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go.

Globalement, les performances se montreront à la hauteur de toutes les tâches. Vous pourrez jouer à n'importe quel titre téléchargeable avec un maximum de fluidité.