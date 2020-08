La souris gaming Logitech G502 Hero 20€ moins chère

Toujours dans le but d'optimiser la prise en main et le confort, Logitech a équipé sa souris de 11 boutons programmables. Ainsi, jusqu'à cinq profils différents dans l'assistant pour jeux vidéo seront paramétrables. N'oublions pas nous plus de préciser que la roulette profite d'un défilement ultra-rapide. Enfin, la durabilité des touches atteint environ 50 millions de clics.