TOP 10 des smartphones en SOLDES chez Cdiscount

Le Samsung Galaxy S20 FE vous propose tous les avantages du Galaxy S20 à un prix bien plus abordable aujourd'hui.

Le smartphone possède un écran AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraichissement 120 Hz. Au dos vous pourrez retrouver un système à trois caméras 12 mégapixels mais aussi un ultra grand-angle et un zoom 3x pour immortaliser les plus infimes détails.

A l'intérieur on y retrouve un processeur Qualcomm Snapdragon 865, l'un des plus puissants disponibles, parfaitement à l'aise dans toutes les applications et les jeux mobiles, même les plus exigeants graphiquement. 128 Go de stockage vous permettent de conserver tous vos documents, photos et vidéos et sa batterie de 4500 mAh offrent une journée complète d'autonomie.