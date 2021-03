Excellent alternative à Dyson, l'aspirateur Dreame V11 passe à moins de 300€

Le Dreame V11 reprend peu ou prou le design et les caractéristiques d'autres aspirateurs balai vendus dans le commerce mais celui-ci vous est proposé à un prix bien plus intéressant compte tenu de ses caractéristiques techniques. En effet le Dreame V11 intègre un moteur de 125000tr/min vous permettant de récupérer les poussières, les miettes et les poils d'animaux d'un seul passage, avec plusieurs vitesses d'aspiration accessibles selon vos besoins.

L'appareil possède en outre un système de filtration HEPA qui vous permet de profiter chez vous d'un air plus sain et débarrassé des acariens et autres allergènes qui peuvent vous empoisonner la vie, notamment avec l'arrivée du printemps. De nombreux accessoires sont fournis par le constructeur pour vous permettre d'utiliser votre aspirateur au plafond et de retirer les toiles d'araignée qui pendouillent mais aussi des brosses adaptées à tous les types de sol.

Pour l'utiliser plus facilement la marque a fait le choix d'un écran couleur placé sur l'aspirateur qui vous donne en permanence le niveau de batterie restante ou la puissance sélectionnée. D'un simple coup d'oeil vous avez accès à toutes les informations utiles.