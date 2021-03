Vente flash : 3 offres à ne pas manquer sur les PC portables Asus

Le premier modèle de notre sélection est le Asus Vivobook E406MA-EB672T à 349,99€ au lieu de 399,99€, soit 50€ d'économie. Cet ordinateur portable de 14 pouces est plutôt axé bureautique. Compact et ultraléger, puisqu'il ne pèse que 1,3 kg pour 1,76 cm d'épaisseur, il pourra vous accompagner partout, avec ses 14 heures d'autonomie.

Il dispose d'un écran Full HD, d'une résolution de 1920 x 1080 pixels, équipé de technologies exclusives Asus pour vous offrir une expérience visuelle agréable et immersive. Trois modes d'affichages sont disponibles, afin d'optimiser le rendu selon votre utilisation, mais il est également possible d'effectuer ses propres réglages via un mode Manuel.

Ainsi, le mode normal est le plus adapté pour les tâches quotidiennes, alors que le mode Vivid optimise les contrastes pour l'affichage de photos et vidéos. Et le mode Eye Care est parfait pour le soir, car il réduit les émissions de lumière bleue, qui fatiguent les yeux et perturbent le sommeil.