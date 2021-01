Soldes : un aspirateur Dyson au meilleur prix avec ce code promo

Après avoir évoqué l'offre Cdiscount, passons aux caractéristiques principales du produit.



D'un poids de 3,1 kilos environ, le V11 Parquet Extra de la marque Dyson est un aspirateur disposant d'une fonctionnalité 2 en 1 (balai et à main) et est destiné à aux sols, aux surfaces et aux plafonds. Il est fourni avec une buse de suction, un mini outil motorisé, une buse de combinaison, une mini-brosse à épousseter douce, et une tête de nettoyage à rouleaux doux.



L'appareil embarque une autonomie maximale de 60 minutes (pour un temps de charge de 4 heures 30), un moteur Dyson Hyperdymium tournant jusqu’à 125 000 tours par minute et une capacité de 0,76 litre.