Soldes Cdiscount : un bon smartphone Xiaomi à moins de 150€

Sorti à la fin du mois de septembre 2019, le Redmi Note 8 Pro de Xiaomi est un smartphone équipé d'un écran LCD 6,53 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels en Full HD+.

Il est aussi doté d'un processeur MediaTek Helio G90T5, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go et d'une batterie de 4500 mAh compatible charge rapide.

La partie photo se compose d'un capteur arrière de 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP et d'un capteur frontal de 20 MP.