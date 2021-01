Soldes : nouvelle baisse de prix sur le PC portable gaming Lenovo Legion (RTX 2060)

Dans cette gamme de prix, l'appareil se démarque évidemment par son caractère compact et le matériel qu'il embarque. Son processeur, un Intel i5-9300HF cadencé à 2,4 Ghz, sera capable de répondre à l'essentiel des besoins. Et surtout, l'Y540-15IRH dispose d'une puissante carte graphique : une Nvidia RTX 2060 dotée de 6 Go de mémoire vive.

A cela, l'appareil ajoute 8 Go de mémoire vive (DDR4 extensible jusqu'à 32 Go) ainsi qu'un disque dur SSD de 512 Go. Suffisamment spacieux pour recevoir l'ensemble de vos applications favorites, ce dernier se chargera d'en accélérer l'exécution.

A l'intérieur, l'appareil dispose aussi d'une batterie li-ion assurant jusqu'à 3,4 heures d'autonomie. Celle-ci vous apportera plus de liberté entre deux parties.