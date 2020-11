Un forfait mobile 4G sans engagement 60 Go à moins de 4€/mois 🔥

Malgré son petit prix, ce forfait mobile possède tous les incontournables. On y trouve les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Mais on y trouve aussi, et surtout, 60 Go de données mobiles sur réseau 4G, une quantité suffisamment généreuse pour satisfaire la plupart des besoins.

On bénéficie également d'une enveloppe pour l'étranger, où Cdiscount fournit 5 Go de data dans l'UE (les 27 pays auxquels on ajoute le Liechtenstein, l'Islande et la Norvège) et dans les DOM.