Les smartphones Xiaomi Redmi Mi Note 8 et 8 Pro de nouveau à prix cassés 🔥

Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro est assez différent avec son écran 6,53 pouces et sa définition FHD+. Il est pourvu d'un processeur Helio G90T5 mais aussi de 6 Go de RAM et d'un espace de stockage de 64 Go. Ce modèle est parfaitement taillé pour le gaming sur les titres gourmands en ressources. Il ne présente pas non plus le moindre ralentissement sur ses menus.