Bon plan Cdiscount : ce PC portable gamer Lenovo Legion est à prix cassé

Le design à la fois compact et élégant de ce Lenovo Legion est du plus bel effet. Cela en fait aussi un appareil simple à transporter et agréable à manipuler. Il est capable de répondre à toutes vos sollicitations en particulier grâce aux nombreuses interfaces embarquées. Ainsi, vous trouverez un port USB 3.1 Gen 1 avec la fonction Always One, deux USB 3.1 Gen 1 classiques, un USB-C 3.1 Gen 1 / DisplayPort 1.2, un HDMI, un LAN, un mini DisplayPort 1.4 et une prise combo / microphone. Bref, l'essentiel est là.