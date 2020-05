L'aspirateur Dyson V8 Parquet avec 3 accessoires à prix cassé

Cdiscount : le V8 Parquet de Dyson en promotion

Fonction 2 en 1 : balai et à main

La Team Clubic Bons Plans vous invite donc à vous diriger vers le site marchand Cdiscount pour acheter en promotion le V8 Parquet.Cet aspirateur balai, dont le prix de vente conseillé est de 349 euros, est affiché en réduction à 299,99 euros ; soit 49 euros de remise immédiate.Concernant les frais de port, ils sont offerts pour un retrait du produit en point relais. Quant aux membres CDAV , ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile.Si vous le voulez bien, passons désormais aux caractéristiques de l'appareil après avoir évoqué l'offre promotionnelle.D'un poids de 2,63 kilos seulement, le V8 Parquet de Dyson est un aspirateur disposant d'une fonction 2 en 1 (balai et à main) et est destiné aux sols durs. Il est équipé d'une brosse-rouleau doux (anciennement Fluffy), d'une mini turbo-brosse et d'un suceur plat.L'appareil rechargeable embarque une autonomie de 40 minutes (pour un temps de charge de 5 heures), la technologie d'aspiration Cyclone 2 Tier Radial et une capacité de 0,54 litre.