Bon plan Dyson : l'aspirateur V11 Absolute Extra Pro + purificateur d'air à un prix imbattable

Dyson, pour une propreté absolue

Le parfait pack Dyson

Cdiscount s'occupe bien de ce bon plan. L'e-commerçant bordelais va tenter de vous faciliter la vie avec la livraison standard à domicile offerte et la possibilité de régler le montant demandé en quatre fois. Vous devrez donc débourser 204,58€ au moment de l'achat puis 204,56€ par échéance. Puisqu'il s'agit d'un produit Cdiscount à volonté, les adhérents à ce programme recevront leur colis sous un jour ouvré. Il faut seulement activer l'essai gratuit (puis 29€ la première année) pour en bénéficier. La garantie est toujours valable pour une durée de deux ans. Enfin, l'assurance panne + reprise de trois ans est facturée 84,99€ et la panne + casse de quatre ans est à 119,99€. Ces deux dernières sont optionnelles.Tout d'abord, passons en revue certains aspects de l'aspirateur Dyson V11. Il s'agit tout bonnement du modèle le plus puissant de la marque grâce à son moteur Hyperdymium qui peut atteindre jusqu'à 125 000 tours par minute. De son côté, la batterie peut tenir une bonne heure en mode normal. L'aspirateur dispose aussi d'un mode éco et un boost est également de la partie. Le filtre capture 99,97% des particules. Notons aussi la présence d'un écran LCD qui affichera toutes les informations essentielles. Enfin, de nombreux accessoires sont inclus comme une brosse rouleau doux, une brosse motorisée High Torque pour les tapis, une batterie supplémentaire ou encore une mini brosse motorisée.Vous l'avez compris, un purificateur d'air est inclus. Il permet d'améliorer la qualité de l'air que vous respirez car il projette uniquement de l'air filtré et purifié. Il peut aussi capturer les gaz polluants via son filtre à charbon actif. D'après Dyson, 99,95% des particules ultrafines seront ainsi capturées. Une télécommande est fournie pour régler la puissance du purificateur. Ce dernier est très facile à prendre en main bien que légèrement encombrant.C'est donc un combo parfait que Dyson délivre avec cette offre. Votre intérieur sera toujours propre grâce à l'aspirateur et le purificateur offrira de l'air pur à chaque instant. Ne manquez surtout pas cette bonne affaire.