NetGear répéteur Wifi : pour une connexion internet optimale à la maison

Un produit idéal pour une connexion internet optimale à la maison

Vitesse jusqu'à 300 Mbps

En cette veille de week-end, la Team Clubic Bons Plans vous invite donc à vous rendre sur le site en ligne Cdiscount pour vous procurer ce répéteur Wifi de la marque NETGEAR au tarif de 24,99 euros.Au vu du contexte actuel lié à la crise sanitaire en France, il est fortement recommandé de choisir la livraison standard à domicile. Avec ce type de livraison, des frais de port sont susceptibles d'être appliqués. Pour éviter de payer ce supplément, vous pouvez tester gratuitement le programme CDAV durant quelques jours.Le répéteur Wi-Fi N300 de NETGEAR augmente la puissance et la portée de votre signal Wifi avec une vitesse allant jusqu'à 300 Mbps. Il fonctionne avec n'importe quel routeur Wifi standard et est idéal pour le streaming vidéo et le jeu en ligne.Vous avez la possibilité de connecter jusqu'à 10 appareils, comme des tablettes, des smartphones, des ordinateurs portables et bien plus encore.Se branchant directement sur une prise murale, le répéteur dispose d'un port Ethernet vous permettant de connecter facilement un appareil filaire à proximité (pour des transferts plus rapides et une connexion ininterrompue).Garanti 2 ans, l'accessoire mesure 5,5 x 3,4 x 6,7 cm et a un poids de moins de 100 grammes.