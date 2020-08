100€ de réduction sur le pack HP PC portable + sacoche + imprimante (ODR)

Destiné à un usage polyvalent et multimédia, le PC portable HP 14-ce0009nf est doté d'un écran FHD de 14 pouces (résolution 1920 x 1080), d'un processeur Intel Core i5-8250U, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go en SSD et du système d'exploitation Windows 10 Edition Familiale.

De son côté, l'imprimante multifonctions en question est le modèle Deskjet Plus 4110 de HP qui est notamment équipé d'un écran LCD et d'une interface USB 2.0 (idéale pour relier à un ordinateur, à défaut d'avoir un réseau Wifi fiable). Elle est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows et MacOS.