Dyson : le célèbre aspirateur Dyson V8 à prix choc sur Cdiscount

Dyson : aspirez sans compter

Un aspirateur polyvalent

Nous sommes chez Cdiscount pour ce bon plan. Vous avez toujours la possibilité de payer en quatre fois (soit 76,79€ par échéance) et la livraison à domicile est facturée dès 6,99€. N'hésitez pas à choisir un point retrait pour récupérer le colis gratuitement. Les adhérents Cdiscount à volonté (essai offert puis 29€ la première année) recevront leur commande sous un jour ouvré. Les avantages ne s'arrêtent pas là puisque ces abonnés bénéficieront d'une remise supplémentaire de 20€ sur ce produit. Le prix final sera donc de 279,99€. Enfin, la garantie pièces, main d'œuvre et déplacement est valable pendant deux ans.L'aspirateur Dyson V8 s'adapte à toutes les surfaces grâce à son design léger (2.63 kg) et à sa poignée. Vous pourrez donc aspirer le sol de votre intérieur, le plafond mais aussi les endroits plus exigus comme les sièges d'une voiture par exemple. La capacité de son collecteur s'élève à 0.54 litre et l'autonomie en mode normal est de 40 minutes. Si vous choisissez d'activer le mode de puissance accrue bien pratique pour les tâches plus difficiles, la batterie tiendra alors sept minutes. Quoi qu'il en soit, les performances de ce modèle sont irréprochables grâce à la technologie Cyclones 2 Tier Radical qui permet de capturer les poussières les plus fines.Pour vous faciliter la tâche (sans mauvais jeu de mots), plusieurs accessoires sont inclus avec le Dyson V8. Tout d'abord, vous pourrez utiliser la brosse rouleau en nylon doux qui permet d'éliminer les poussières fines ainsi que les gros débris. Une mini brosse dotée de poils souples servira à aspirer la poussière sur des surfaces fragiles (comme des claviers par exemple). Un long suceur pour nettoyer les endroits confinés est également de la partie, tout comme un large conduit pour les miettes et autres grosses particules. Enfin, l'aspirateur chargera via une station murale prévue à cet effet.Bref, le Dyson V8 est un aspirateur extrêmement complet dont l'efficacité n'est plus à prouver. Si le prix peut paraître un peu élevé, vous ne regretterez pas cet investissement tant cet appareil vous facilitera la vie.