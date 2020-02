🔥 Deal flash : l'aspirateur Dyson V8 Parquet exceptionnellement à moins de 300 €

Pour un nettoyage impeccable et facile

Parce que le ménage est rarement une partie de plaisir, il vaut mieux se faciliter la vie avec les bons outils. Et l'aspirateur Dyson V8 Parquet fait incontestablement parmi de cette catégorie. Car il s'agit premièrement d'un appareil sans fil, doté d'une poignée ergonomique qui rend son utilisation des plus confortables. De cette façon, vous pourrez nettoyer les moindres recoins de votre maison, y compris ceux en hauteur.Mais un tel appareil ne serait rien sans sa puissance d'aspiration. Et dans ce domaine, le modèle de Dyson a de quoi se défendre, grâce à son moteur numérique V8 silencieux, à sa technologie de cyclones et à ses deux modes de puissance. De plus, pour alimenter une telle vigueur, le dispositif est équipé d'une batterie robuste, qui lui assure une autonomie de 40 minutes. Et pour le charger, rien de plus simple : il suffit de le poser sur son support mural.L'aspirateur balai Dyson V8 est actuellement disponible à 299,99 € sur Cdiscount. Un prix qui comprend également des accessoires, parmi lesquels deux brosses pour s'adapter à toutes les surfaces. Notez également que le site e-commerce vous offre la possibilité de régler la somme en quatre fois, moyennant des frais d'environ 7 €.Mais vous avez le pouvoir de faire davantage baisser le prix ! En effet, si vous êtes inscrit(e) au programme Cdiscount à volonté (CDAV), l'aspirateur vous reviendra à seulement 279,99 €. Et si vous ne l'êtes pas encore, c'est certainement le moment de franchir le pas : actuellement, l'abonnement est à 9 € la première année, contre 29 € en temps normal. À moins d'un euro par mois, vous pouvez donc profiter de la livraison express gratuite, de réductions exclusives, ou encore d'un accès à des centaines de titres de presse.Si le Dyson V8 vous inspire, alors n'hésitez plus et commandez-le sur Cdiscount. Et si vous souhaitez faire un maximum d'économies, ne passez pas à côté de l'offre réservée aux abonnés CDAV !