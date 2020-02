Vente Flash Cdiscount ! Le Dyson V8 Parquet à 279,99 € au lieu de 349,00 €

Faire bon ménage avec son aspirateur

Un appareil plein d'énergie

Nous sommes nombreux à pester quand vient le moment de faire le ménage. Mais si cette activité est vécue comme une corvée par une grande majorité, c'est souvent parce que nous n'avons pas les bons outils. Prenons le cas de l'aspirateur : avec un modèle classique, il faut sans cesse le brancher et le débrancher, changer régulièrement son sac, râler parce qu'il n'aspire pas assez... De quoi laisser de mauvais souvenirs.Au contraire, l'aspirateur balai sans fil Dyson V8 pour parquet ne vous garantit pas de faire du ménage une partie de plaisir, mais vous promet d'y consacrer moins de temps. Car grâce à son moteur numérique et à son fonctionnement reposant sur 15 cyclones, l'appareil vous offre une puissance d'aspiration optimisée. Ce qui n'empêche pas l'équipement de travailler dans le calme : le constructeur l'affirme 50 % plus silencieux que le V6.Par ailleurs, un des atouts principaux du Dyson V8 est son alimentation assurée par une batterie lithium-ion. Celle-ci vous permettra de nettoyer votre maison pendant 40 minutes. De plus, vous pourrez suivre le niveau de sa batterie, grâce à son témoin de charge. Et quand le temps sera venu, il vous suffira de ranger l'appareil sur sa station murale pour qu'il refasse le plein d'énergie. Comptez environ 5 heures pour une charge complète.Actuellement, l'aspirateur balai Dyson V8 est en promotion sur Cdiscount. Il vous est en effet proposé à seulement 279,99 €, contre 349 € d'ordinaire. Et à ce prix, le pack contient également plusieurs accessoires, dont une brosse rouleau, pour capturer les gros débris, et une mini-brosse, pour les surfaces fragiles telles que les claviers d'ordinateur.Avec ce bon plan sur le Dyson V8, c'est l'occasion d'investir pour votre confort et pour vous aider à vous motiver à faire le ménage. À moins 50 euros, ce serait dommage de passer à côté !