Souris Gaming Razer Lancehead à 48,99€ au lieu de 64,99€ pendant les soldes Cdiscount

Une souris iconique en promotion chez Cdiscount

Des performances professionnelles

La souris gaming filaire Razer Gaming Lancehead Tournament Edition est actuellement en promotion à 64,99€ au lieu de 89,99€ en ce moment sur Cdiscount. Il s'agit d'un produit vendu et expédié par Cdiscount, il vous est doncpossible de payer en 4 fois, soit 16,95€ pendant 4 mois.Concernant la livraison, 2 modes sont disponibles : la livraison à domicile et la livraison en point retrait, le tout gratuitement. Le livraison express gratuite est également disponible pour les abonnés Cdiscount à Volonté, si vous ne l'êtes pas encore vous pouvez bénéficier gratuitement de 6 jours d'essai sans engagement à cette adresse Équipée du nouveau capteur optique esports qui grimpe jusqu'à 16 000DPI, la souris Razer Lancehead Tournament Edition offre un avantage considérable lors de vos games grâce à sa précision. En plus d'être précise, cette souris est dotée des boutons mécaniques Razer dernières génération, pour toujours plus de réactivité et de robustesse.La finition laisse également rêveur : grâce aux recherches réaliser par Razer auprès des athlètes de l'e-sport, la souris a été conçue pour être ambidextre, pas de discrimination pour les gauchers sur ce modèle. Dernier point : le produit, comme tous les périphériques Razer, est pris en charge par les logiciels de configuration Razer et s'intégrera parfaitement à votre setup existant.