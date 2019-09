🔥 Déstockage Apple : iPhone et MacBook pro reconditionnés à prix cassés

Le meilleur d'Apple au prix reconditionné

iPhones 7, 8 et Xs et MacBook Pro : le top du reconditionné

Les produits Apple sont coûteux et le prix peut parfois être un obstacle à l'acquisition de ces produits. Avec cette sélection d'iPhone et MacBook Pro reconditionnés, on vous permet de vous offrir le meilleur de la technologie pour un prix abordable. Les produits ont été reconditionnés, mais leur état exact est décrit dans chacune des pages. On vous explique tout sans plus attendre.Ces produits ne sont pas nécessairement les derniers-nés de la famille Apple, mais on vous garantit que grâce au reconditionnement, un état excellent et une utilisation comme si le produit était neuf. En plus de ça, vous les obtenez à prix cassés ! C'est donc une sélection qui vous présente le meilleur de Apple, le tout reconditionné pour une utilisation optimale. Les produits de la sélection sont à retrouver sur Cdiscount, la livraison est gratuite et vous profitez d'une garantie de deux ans.On commence avec l'iPhone 7 32Go disponible en noir à 224,99€ seulement sur Cdiscount. Ce smartphone n'est certes pas le plus récent de la marque américaine, mais il a encore toutes les qualités qu'on peut attendre d'un iPhone. Il est doté d'u capteur d'empreinte digitale en bas de son écran 4,7". Ce format n'est pas aussi grand que d'autres smartphones actuellement sur le marché, mais il permet une bonne prise en main de l'appareil Pour seulement 224,99€ vous profiterez de la facilité d'une interface Apple avec sa connectivité à tous vos autres produits Apple et comptes liés. Profitez dès maintenant de ce bon plan sur Cdiscount.Ensuite, on vous propose l'iPhone 8, cette fois à 64 Go et pour 359,99€ au lieu de 479,99€. En couleur gris sidéral, l'iPhone 8 ressemble à son petit frère l'iPhone 7 : l'écran fait la même taille. Il a le même capteur d'empreinte, possède une batterie de 1821 mAh. Les 2Go de RAM offre des performances correctes. Bien que remis à neuf, il ne présente aucune rayure et sera complètement fonctionnel. Pour seulement 359€, vous pouvez donc obtenir ce smartphone avec le câble, la prise et les écouteurs adaptés en moins de deux jours. La livraison est aussi offerte.Pour continuer, on vous propose le célèbre iPhone Xs à seulement 784,99€ au lieu de 899,99€, soit plus de 100€ d'économie. Disponible en noir sidéral avec 64Go, ce smartphone est l'un des derniers nés d'Apple. Il est plus grand que ses prédécesseurs, avec un écran de 5,8" d'une résolution de 1125p. L'iPhone Xs a quelques autres avantages agréables : il dispose d'un emplacement pour la double SIM, de la reconnaissance faciale ainsi que de la technologie de recharge sans fil. Vous pouvez désormais simplement poser votre smartphone sur un socle pour le recharger. Il est reconditionné en excellent état sur Cdiscount, un bon plan à ne pas manquer.Enfin, on termine par l'ordinateur portable MacBook 8.1, d'une taille de 13 pouces disponible à 439€ seulement. Cette promo vous permet de faire une économie conséquente sur le prix d'origine de 549€. La résolution de l'écran 1280 x 800p vous permet de profiter de belles images, photos et vidéos. Pour la performance, vous ne serez pas déçus par le processeur Intel Core i5 Connectez-le facilement à vos autres appareils Apple pour les utiliser tous en réseau très facilement. Emmenez-le partout avec vous pour vos tâches bureautiques, récréatives ou professionnelles. Il est adapté à tout. Profitez de l'offre et de la livraison rapide et gratuite au plus vite sur Cdiscount.Voilà pour cette sélection spéciale déstockage Apple. Profitez de ces produits à petits prix au plus vite sur Cdiscount. Un bon plan de la Team Clubic.