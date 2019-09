🔥 Logitech Micro-Casque Gamer G430 à prix cassé chez Cdiscount

Un casque complet pour les gamers

Logitech G430 à prix cassé chez Cdiscount

S'il y a bien une marque qui a su se faire un nom dans le monde du jeu vidéo, c'est. Son casqueest l'un des meilleurs du marché en milieu de gamme. Très confortable avec ses larges coussinets qui englobent parfaitement les oreilles, il offre un son d'excellente qualité. L'immersion est totale grâce au Dolby Surround 7.1.Compatible PC et console PS4, le Logitech G430 est bien entendu doté d'un microphone pour les parties multi-joueurs. Celui-ci retransmet un son épuré de tous parasites pour une voix claire et parfaitement distincte. Si vous n'avez pas besoin de lui, il suffit de le replier dans son compartiment, il devient alors invisible.L'enseigne française Cdiscount affiche en ce moment le meilleur prix du Net sur le casque Logitech G430. Il est en effet vendu sur les étals virtuels àseulement. Une belle baisse de prix sachant qu'on le trouve habituellement à plus de 80€ !Mais une bonne nouvelle ne vient jamais seule. En effet, les membres du programmepourront profiter de 5% de réduction supplémentaires, ce qui baisse le prix final à. Bien entendu, les autres avantages CDAV s'appliquent aussi comme la livraison express gratuite.Si vous cherchez un bon casque audio pas cher pour le gaming, c'est le bon moment pour craquer !