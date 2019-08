🔥 Bon plan Cdiscount : Aspirateur balais vapeur Rowenta à 179€ au lieu de 279€

L'aspirateur Rowenta Clean & Steam à 179€ seulement

Un nettoyage facilité

Cet aspirateur balai surpuissant vous garantit un nettoyage sans la moindre bavure en un temps record. Le système d'aspiration est conçu avec la technologie cyclonique qui, contrairement aux filtres, ne se bouche pas. La poussière n'est pas répandue partout dans l'appareil et le tout reste propre.Mais le Clean & Steam ne se limite pas à l'aspiration des sols! Comme son nom l'indique, il possède un système de vapeur qui élimine les bactéries après l'aspiration. Ce nettoyage en deux temps se fait tout en un seul passage: le sol est toujours dépoussiéré, avant d'être complètement nettoyé à la vapeur. Cette dernière ne nécessite pas d'eau déminéralisée car vous pouvez simplement utiliser l'eau du robinet: l'aspirateur a un filtre intégré. Bref, on dit oui à un nettoyage facilité par Rowenta!L'avantage du, c'est qu'il s'adapte à l'utilisateur. Si vous ne connaissiez pas les aspirateurs balais, ce sont les catégories d'aspirateurs plus faciles et agréable d'utilisation. En général assez légers, le balai est assez long pour ne jamais avoir à se baisser. La tête amovible se glisse parfaitement sous les meubles et ne présente aucune résistance au mouvement avant/arrière.Le nettoyeur vapeur peut fonctionner jusqu'à 40 minutes en utilisation continue: de quoi nettoyer amplement les surfaces. Bien évidemment, on peut régler le débit de vapeur suivant le type de sol à nettoyer: il y a trois niveaux, minimum, medium, maximum. Ainsi, ne craignez pas vous l'état de vos surfaces et nettoyez tout types de sols durs sereinement. Ce petit bijou est à retrouver dans la journée sur Cdiscount! Ne le ratez pas.