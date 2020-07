Soldes Cdiscount : l'ultrabook Acer Swift SF314 14" avec i5 en promotion !

Bien entendu, la polyvalence de l'écran ne serait rien sans des composants appropriés. En plus d'un disque dur SSD de 256 Go qui boostera la rapidité d'exécution des applications, cet ultrabook est équipé d'un processeur Intel i5 de 10ième génération et cadencé à 1 Ghz. Il intègre également 8 Go de RAM, une quantité de mémoire vive adaptée aux applications courantes.

Pour ne pas être interrompu durant votre film ou en plein travail, l'ordinateur comprend enfin une batterie pouvant assurer jusqu'à 10 heures d'autonomie.