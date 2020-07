Soldes Cdiscount : le PC Portable HP Pavilion avec Ryzen 5 et GTX1650 à très bon prix !

Si le prix de cet ordinateur est réduit, pas question de renoncer aux performances pour autant. Ce modèle de la gamme réputée Pavilion comprend tout ce qu'il faut pour le jeu vidéo, à commencer par une carte graphique performante. Une GTX1650 aux 4 Go de mémoire dédiée accompagne donc un CPU AMD Ryzen 5 3550H cadencé à 2,1 Ghz.

Le 15-ec0004nf n'est pas en reste côté stockage et mémoire. Il reçoit 8 Go de RAM DDR4, et surtout, 128 Go de disque dur SSD, un espace de stockage permettant d'accélérer l'exécution de vos jeux et autres applications.