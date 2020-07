Soldes Gaming : le PC portable Predator PH315 avec RTX 2060 à prix choc !

Le PC portable Predator Helios 300 d’Acer est équipé d’un processeur Intel Core i5 9300H avec 4 cœurs à 2,4 GHz et de 8 Go de mémoire RAM DDR4 à 2666 MHz. Il pourra recevoir un maximum de 32 Go de mémoire. Son clavier présente l’avantage de disposer d’un pavé tactile pratique pour le jeu.

Il dispose d’un disque SSD 256 Go en stockage principal de chez Samsung avec la technologie Self-Encrypting Drive mais aussi d’un second disque de 1 To qui fonctionne à 7200 tr/min fournis par Seagate.

Du côté affichage, l’écran 15,6“ Full HD à rétroéclairage LED affiche une résolution de 1920 x 1080 pixels à l’aide d’un circuit graphique dédié GeForce RTX 2060 provenant de Nvidia et compatible DirectX 12 Ultimate. L’écran a un traitement anti-éblouissement pour plus de confort.