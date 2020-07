Soldes : prix cassé sur le PC Portable HP Pavilion Gaming 15,6"FHD (GeForce GTX1050Ti)

Pour jouer, il faut un bon processeur, mais surtout une bonne carte graphique. Le HP Pavillon Gaming est doté d’un circuit graphique Nvidia GeForce GTX 1050 TI et d’un processeur Intel i5 8300H à 2,3 GHz épaulé par 8 Go de mémoire Ram DDR4.

Il tourne sous FreeDos et affiche une autonomie de plus de 10 heures en ne pesant que 2,17 kg. Décidément, ce PC portable HP Pavillon Gaming est une belle marche avec son clavier rétroéclairé et son écran 15,6" IPS Full HD affichant une résolution de 1920 x 1080 pixels.

Du côté stockage, on retrouve un disque SSD de 256 Go. La connectique n’est pas en reste avec de l’USB 3, de l’USB C, du HDMI et bien entendu un connecteur réseau. Il dispose d’un lecteur de carte mémoire SD ainsi que d’une webcam intégrée ainsi que la connectivité Wifi et Bluetooth.