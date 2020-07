Belle réduction sur la carte graphique PNY GeForce GTX 1660 Ti pour les Soldes

Avec son moteur graphique Nvidia GeForce GTX 1660 TI, la carte graphique de PNY que propose Cdiscount en cette période de soldes est un concentré de puissance pour jouer aux derniers jeux vidéo sans vider son compte en banque !

Cadencée à 1500 MHz de base, cette carte supporte une accélération à 1770 MHz pour délivrer encore plus de puissance avec les 1536 noyaux Cuda. Bien entendu, elle supporte DirectX 12, Vulkan et OpenGL 4.5 et est capable d’afficher jusqu’à 7680 x 4320 pixels à 60 Hz et elle est compatible avec les casques de réalité virtuelle.

Elle dispose également de 6 Go de GDDR6 et se connecte en PCI Express 3.0 x16. Du côté de la connectique moniteur, on retrouve des sorties DisplayPort, HDMI et DVI-D.