Soldes : le PC portable gaming Lenovo Legion 15,6'' avec une RTX 2060 à prix choc !

Chaque jour, les jeux vidéo se font un peu plus gourmands en ressources, que ce soit en termes de puissance de calcul ou en espace de stockage.

Pour ne pas rester à l'écart, il est important de mettre sa configuration à jour de temps à autre. Et quand il s'agit de trouver un PC gamer digne de ce nom, le nom de Lenovo et celui de sa gamme Legion ressortent.

C'est dans cette gamme que l'on trouve l'Y540-15IRH, un ordinateur gamer qui se démarque d'abord par sa carte graphique. Armé d'une RTX 2060 et de ses 6 Go de mémoire dédiés, l'appareil a ce qu'il faut pour suivre les derniers jeux du moment, même avec toutes les options graphiques activées.

Et il serait dommage de s'en priver, car l'Y540 dispose d'un bel écran de 15,6 pouces. Il autorise ainsi un bon compromis, l'appareil étant à la fois peu encombrant et plutôt léger (2,3 kilos) et plus susceptible de faciliter l'immersion en jeu !