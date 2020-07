Soldes : un PC portable gamer MSI avec RTX 2060 à prix... imbattable !

Cdiscount continue de faire plaisir à sa clientèle avec cette superbe bonne affaire à destination d'un produit exceptionnel. Pour vous en faire profiter un maximum, le site bordelais offre la livraison à domicile standard et vous permet de payer en quatre fois (soit 276,35€ au moment de l'achat puis 276,34€ par échéance). N'oublions pas non plus les avantages Cdiscount à volonté (essai offert puis 29€ la première année) qui permettent par exemple de bénéficier de la livraison express sans frais supplémentaires. La garantie de ce produit est valable pendant deux ans.

Ce PC portable MSI GF65 embarque un écran 15,6 pouces avec une définition Full HD. Puisqu'elle a été pensée pour le gaming, cette machine est équipée d'un processeur Intel Core i7 (9ème génération) 9750H à 2.6 GHz. Il est épaulé par une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060, 8 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD. Le tout avec le système d'exploitation Windows 10 Home.

Avec une telle configuration, vous pourrez jouer en toute tranquillité aux jeux les plus récents et gourmands en ressources. Le rendu sera toujours superbe.