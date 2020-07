Soldes Cdiscount : le PC gaming Lenovo Legion avec une RTX2060 à moins de 900€

Pour tous les autres éléments de cet ordinateur portable, sachez qu'il dispose d'une autonomie d'environ 3h30 et d'une structure robuste qui résistera aux agressions extérieures. De plus, il est très simple à transporter grasse à sa finesse (24 mm d'épaisseur) et son poids plutôt léger de 2,3 kg. Enfin, parmi les interfaces embarquées, nous avons droit à un USB 3.1 Gen 1 (Always On), deux USB 3.1, un USB-C 3.1 Gen 1/DisplayPort 1.2, un HDMI, un LAN, un Mini DisplayPort 1.4 et une prise combo casque/microphone.