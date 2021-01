Soldes Amazon : chute de prix sur le PC portable Asus Vivobook Flip 14'' FHD

L'appareil doit répondre aux besoins du jeux vidéo, mais aussi aux professionnels de l'image et aux tâches bureautiques les plus avancées. Pour cela, il dispose de 16 Go de mémoire vive et d'un processeur Ryzen 5 4500U d'AMD.

Il comprend également un disque dur SSD de 512 Go. Celui-ci accélèrera le lancement et l'exécution des programmes qui y ont été installés. Avec cette capacité, on pourra y installer l'ensemble de ses applications favorites.

Avec la promotion de 200 euros, l'appareil affiche ainsi un très bon rapport qualité-prix.