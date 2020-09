Pour l'anniversaire Cdiscount, la caméra Xiaomi Mi Home 360° profite d'une belle promo 🔥

Pour garder un œil sur ce qu'il se passe chez vous, la caméra vous enverra des notifications de vidéos d'environ 10 secondes sur votre smartphone si un mouvement venait à être détecté. De plus, les appels entre la caméra et un smartphone sont rendus possibles via le micro bidirectionnel. Enfin, en ce qui concerne l'installation, un support est de la partie. Ce dernier vous permettra même de fixer la caméra à l'envers sur n'importe quelle surface.