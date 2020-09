French Days : Xiaomi Redmi Airdots, une parfaite alternative aux Airpods d'Apple pour 12€

Avec le succès des AirPods d'Apple, tous les constructeurs ont souhaité apporter leur pierre à l'édifice et proposer leurs propres écouteurs true wireless. C'est le cas de Xiaomi qui a conçu avec les Redmi Airdots de petits accessoires très agréables de seulement quelques grammes et dotés d'un important confort. Intra-auriculaires, ils se placent dans les oreilles au plus près du tympan pour un excellent maintien.

Le son restitué par ces petites Redmi Airdtos n'est pas des plus révolutionnaires mais suffira à la plupart des utilisateurs, notamment tous ceux qui écoutent leur musique dans le métro, le train ou le bus, et ne sont pas aussi sensibles que d'autres à la qualité sonore. Les Redmi Airdots proposent une belle dynamique et une bonne stéréo ainsi que des basses généreuses pour donner du corps à la plupart des morceaux.

En plus d'écouter de la musique ou un podcast vous pouvez également les utiliser pour appeler et recevoir un appel. Les Redmi Airdots disposent de micros assez puissants pour passer un coup de fil même à l'extérieur.