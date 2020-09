French Days : l'excellent Xiaomi Mi 9 à 249€ chez Cdiscount

Disponible dans un coloris noir, le Xiaomi Mi 9 est équipé d'un écran tactile AMOLED Full HD+ de 6,39 pouces (avec une définition de 2340 x 1080 pixels), du puissant processeur Qualcomm Snapdragon 855, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, de 64 Go d'espace de stockage et d'une batterie d'une capacité de 3300 mAh compatible charge rapide.



La partie photo se compose d'une triple caméra de 48 MP + 16 MP + 12MP. Du côté de la connectivité, le Bluetooth 5.0, GPS, Glonass et l'USB-C sont notamment de la partie.