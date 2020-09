French Days : le PC portable Huawei MateBook D15 15,6" FHD à moins de 525€

Sans plus attendre, passons aux principales caractéristiques du PC portable.

Le MateBook 15 de Huawei est, comme son nom l'indique, équipé d'un écran FullView de 15,6 pouces (avec une épaisseur de 16,9 mm). Il est doté d'un processeur AMD Ryzen 7 3700U, d'une carte graphique AMD Radeon RX Vega 10, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD et du système d'exploitation Windows 10.



Concernant la connectique, on retrouvera un capteur d'empreinte digitale intégré au bouton d'alimentation, un port jack, 3 ports USB (1 port USB 3.0 et 2 ports USB 2.0) et un port HDMI.