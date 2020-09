Bon plans Asus : un ordinateur, Windows 10, une sacoche et une souris à 312€ !

L’Asus E406MA est un PC portable parfait pour un usage bureautique et Internet. Il dispose d’une écran Full HD de 14“ disposant d’un traitement anti-éblouissement et capable d’afficher une résolution de 1920 x 1080 pixels. Il est animé par un processeur Intel Pentium Silver N5000. Il dispose de 4 Go de mémoire vive.

Du côté graphique, on retrouve un processeur Intel UHD Graphics 605. La capacité de stockage eMMC atteint 128 Go et la machine est livrée avec Windows 10 S en Edition Familiale. Il est très silencieux vu qu’il ne possède pas de ventilateur qui n’est pas nécessaire de par sa conception.