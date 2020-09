Xiaomi Redmi Note 9 dans sa version 64Go à moins de 150€ !

Que faut-il pour avoir un bon smartphone en 2020 ? Un grand écran de qualité, une batterie offrant suffisamment d’autonomie, des capteurs photo performant et aussi la charge rapide. Cela tombe bien, le Redmi Note 9 de Xiaomi a tout cela et Cdiscount le brade à 149 € !

Il est équipé d’un processeur MTK Helio G85 et d’un écran de 6,53“ DotDisplay. Du côté photo, il a un capteur avant de 13 Mpixel et à l’arrière il dispose d’un quadruple capteur qui culmine à 48 Mpixel. Pas de doute, ce smartphone Android est bien né. De plus, son look sobre et élégant dans cette robe bleue est très réussi.