Bon plan : un pack HP avec un PC portable, une sacoche et une imprimante à moins de 330€

Avec une remise de plus de 150 € sur ce pack, Cdiscount fait déjà une très belle offre avec ce pack composé d’un PC portable HP 15S-FQ1036NF, d’une imprimante HP Deskjet Plus 4110 et d’une sacoche de transport HP. Proposée à moins de 430 € chez le marchand en ligne, la proposition est séduisante surtout lorsque l’on sait que HP propose une Offre de remboursement valable jusqu’à la fin du mois de septembre. 100 € remboursé pour l’achat de ce pack complet, soit un prix de revient final de 329,99 € !

Le PC portable HP est équipé d’un processeur Intel Core i3-1005G1 2 cœurs avec 4 Mo de cache. La mémoire vive atteint 4 Go et son disque dur SSD offre une capacité totale de 256 Go. Son écran de 15,6“ à bords fins est traité antireflet et offre une résolution de 1366 x 768 pixels.

Livré avec Windows 10, le point fort de ce PC est son autonomie qui dépasse 11 heures en usage bureautique. Bien entendu, il dispose du WiFi et du Bluetooth. Vous pourrez également le payer en 4 fois pour à peine plus de 110 € par mensualité.