Un pack avec PC portable HP avec sacoche et imprimante à prix choc pour la rentrée

C'est donc le site bordelais Cdiscount que nous retrouvons pour cette bonne affaire. Pour obtenir le prix évoqué dans l'introduction de cet article, vous devrez consulter l'offre de réduction d'une valeur de 100€ détaillée à cette adresse. L'achat devra être effectué avant le 30 septembre 2020. La livraison à domicile est offerte et le paiement en quatre fois (soit 110,10€ au moment de l'achat suivi par trois échéances de 110,07€) est d'actualité. La garantie est valable pendant deux ans.

Faisons le tour des caractéristiques de ce PC portable HP qui dispose d'un écran de 15,6 pouces avec une définition HD (1366 x 768 pixels). Un processeur Intel Core i3-1005G1 est de la partie avec 4 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go via SSD. Le tout avec un système d'exploitation Windows 10 Famille en mode S.

Un tel appareil permet de naviguer sur internet et de travailler dans de bonnes conditions. Cet ordinateur est donc idéal pour réaliser des taches liées à la bureautique. Cependant, il n'est clairement pas taillé pour les jeux vidéo.